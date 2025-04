Trevisotoday.it - Spettacolo “Enciclopedia della Donna perfetta”

Leggi su Trevisotoday.it

È possibile conciliare famiglia e lavoro? Qual è il metodo migliore per dimagrire? Come si organizzano le pulizie di casa? Le risposte a queste domande si trovano in libri, manuali e riviste dei favolosi anni Sessanta. Perché se non si nasce signore, nell’Italia del Boom economico, si può sempre.