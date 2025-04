Cataniatoday.it - Spettacolo 'Amici per la pelle'

Gino Astorina ancora protagonista al Teatro Angelo Musco in una nuova scoppiettante commedia. Dopo il successo di “Don Gesualdo e la ballerina”, con cui ha aperto la stagione 2024/2025 del Musco, il popolare attore catanese torna in scena dal 2 aprile all’11 maggio in “per la”, con.