Ilfattoquotidiano.it - Spazzatura da raccogliere e bagni da pulire: la nuova vita dei dipendenti federali con Trump

Vuole alleggerire la macchina della burocrazia e il Doge – l’ente ispirato dal patron di Tesla Elon Musk – ha già eseguito, tagliandoo mettendone centinaia in congedo e nel frattempo riformulare le loro condizioni e ambienti di lavoro. Dopo avere abolito anche il ministero dell’Istruzione, per portarlo sotto il controllo diretto della Casa Bianca, qualche giorno fa Donaldha firmato un nuovo decreto esecutivo che revoca il diritto alla contrattazione collettiva per idi almeno 18 agenzie, inclusi i dipartimenti della Difesa, Stato, Tesoro, Ambiente e Salute. E l’Ufficio per la gestione del personale federale, nel frattempo, che ha già ordinato la cessazione degli accordi sindacali in corso. Il provvedimento sostiene di voler proteggere la sicurezza nazionale da “sindacati ostili”, ma include agenzie senza ruoli diretti nella difesa, come la National Science Foundation e la General Services Administration.