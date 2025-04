Lanazione.it - Spazi Coworking per i giovani nel fondo confiscati alla criminalità organizzata

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 1° aprile 2025 – Glidiall’interno dello stabile di viale Mazzini 45, da domani, mercoledì, saranno utilizzabili. Nei mesi scorsi il Comune della Spezia ha espresso all’'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e' la manifestazione d’interesse per immobili varisiti nel proprio Comune. A seguito della richiesta, l’Agenzia ha riservato all’ente locale proprio ilin viale Mazzini n. 45. “Questo nuovoo dirappresenta un'opportunità unica per iimprenditori e professionisti della Spezia, offrendo un ambiente stimolante e collaborativo per sviluppare le proprie idee e progetti. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – .