Teleclubitalia.it - Sparanise, lite col nuovo fidanzato dell’ex moglie: accoltellato 34enne. Caccia all’aggressore

Leggi su Teleclubitalia.it

per motivi di gelosia finisce a coltellate.. È accaduto questa mattina in via fondo Rieco a, nel casertano, dove poco dopo le 06.30 i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione.colCome ricostruito nell’immediato dai militari dell’Arma, durante .L'articolocolTeleclubitalia.