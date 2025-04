Sport.quotidiano.net - Spal, inizi da incubo: 14 gol subiti, 0 segnati. Una statistica che inchioda i biancazzurri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra le varie statistiche horror della2024-25 ce n’è una che fa impressione. Negli ultimi 11 primi tempi, la squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini ha subito 14 reti, ma soprattutto non ha segnato nemmeno un gol! Un dato clamoroso, che toglie ogni dubbio sul fatto che ci sia un problema mentale di non poco conto legato all’approccio alla partita e alla capacità di giocarsela a partire dal fischio d’o, senza dover aspettare andare sotto di una o due reti per cominciare a macinare gioco e occasioni. È dall’alba di questa disgraziata stagione che inon riescono a restare sul pezzo per 90 minuti, prendendosi lunghe pause nel corso delle gare. L’ansia da primo tempo però è diventata un problema particolarmente grave negli ultimi due mesi, tanto che l’ultimo gol (firmato da Rao) realizzato dallaprima dell’intervallo è datato 18 gennaio in casa contro il Sestri Levante.