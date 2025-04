Ilrestodelcarlino.it - Spaccate e furti sulle auto in sosta. Arrestata una coppia di ladri seriali. Nascondevano la refurtiva in hotel

Due arresti e una denuncia. Stanno dando i frutti sperati i controlli straordinari delle forze dell’ordine per sconfiggere la piaga deicon spaccatainin varie zone della città. Grazie ad una mirata attività in borghese dei carabinieri, sono finiti in manette il 41enne Gladion Bitri, di origine albanese e Rosita Del Gatto, 46 anni residente a Carpi (Modena). L’operazione degli inquirenti è nata a seguito dei numerosi colpi nei giorni scorsi in centro, tutti col medesimo modus operandi e cioè attraverso la rottura dei finestrini o dei lunotti posteriori: il nucleo radiomobile ha così deciso di fare un controllo mirato in zona stazione e in piazzale Marconi, dopo aver saputo che i possibiliri erano un uomo con un vistoso neo sulla guancia e una donna. E sabato scorso alle 13,30 gli uomini dell‘Arma hanno notato due persone che corrispondevano alla descrizione uscire da unin cva Turri e andare a piedi verso via Emilia Ospizio: sono state osservate a distanza finché alle 16.