Southampton-Crystal Palace il pronostico | un Sarr on fire per la combo ospite

L’FA Cup si è presa la scena in Inghilterra nello scorso weekend, con la Premier League che recupera la 30ª giornata in una tre giorni infrasettimanale che promette spettacolo. Attenzione catalizzata dal derby di Liverpool e da Tottenham-Chelsea, ma mercoledì 2 aprile spazio anche a, in programma al St Mary’s alle 20:45. Una gara che non ha sicuramente niente da dire per i padroni di casa, ormai condannati alla retrocessione, mentre gli ospiti possono coltivare un sogno Europa difficile ma non impossibile.Che dire della stagione dei Saints. Chiamarlo disastro sportivo non rende davvero l’idea, perché 9 punti in 29 giornate, con di gran lunga il peggior attacco (21) e la peggior difesa (70) della Premier League, sono un qualcosa di oggettivamente inaccettabile per chiunque.