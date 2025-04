Formiche.net - Sotto sotto qualcuno nella destra francese gradisce la condanna di Le Pen (che mi lascia perplesso)

La sentenza di primo grado cheMarine Le Pen a quattro anni di reclusione (pena sospesa), a una considerevole sanzione pecuniaria (100.000 €) e, soprattutto, le impedisce di candidarsi alle presidenziali del 2027 mimolto.Cerco di spiegarmi: qui non si tratta di negare l’importanza del rispetto della legge, sopra la quale nessuno può collocarsi e che deve essere innanzitutto rispettata da chi ricopre ruoli istituzionali.Qui si tratta di tenere in considerazione due aspetti molto precisi che questa vicenda chiama in causa in modo esplicito.Il primo attiene al merito della vicenda, che è così riassumibile: la sentenzala leader del Rassemblement National, altri otto parlamentari europei e dodici loro assistenti perché hanno ottenuto fondi europei con i quali avrebbero dovuto pagare il lavoro di quegli assistenti, facendoli invece lavorare in Francia per attività di partito, stravolgendo così lo scopo originale del contributo economico.