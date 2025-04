Sostituzione sbagliata ed esonero | strada spianata per la Serie A

Leggi su Sportface.it

Adesso può bastare anche unaper perdere il posto. Quello dell’allenatore è un mestiere affascinante ma molto complicato. Ora Juve o RomaIncredibile, ma vero. Basta unaper perdere il posto, per esser cacciato. C’è da dire, però, che parliamo de Laper eccellenza. Ha tolto il giocatore più importante, il più rappresentativo e (stra)pagato della squadra, nonché quello pappa e ciccia con il club. Mi sa che l’allenatore è andata a cercarsela di proposito. Per farsi mandare via? “Non confermo e non smentisco”, diceva Luciano Moggi.edper laA (Logo ufficiale) – Sportface.itEbbene sì, stando a fonti saudite Stefano Pioli rischia di lasciare quella prigione dorata che è l’Arabia, che è l’Al-Nassr nel quale è approdato lo scorso 18 settembre.