Ilgiorno.it - Sospetto ictus per Davide Lacerenza. L’ex titolare della Gintoneria ricoverato al Policlinico di Milano

, 1 aprile 2025 – Agli arresti domiciliari dal 4 marzo,si è sentito male alle prime ore di oggi ed è stato soccorso per un. La notizia è stata anticipata dal sito Fanpage e confermata al Giorno dal suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti di Reggio Emilia. Il 59enne sarebbealdi, nel reparto di Neurologia. L'indagine sullaL’uomo, exdell’ormai famigerataora chiusa per sempre, come detto è ai domiciliari a casa sua, in zona Centrale, dai primi di marzo per effetto dell’indagineGuardia di Finanza su quanto accadeva all’interno del locale di via Napo Torriani. L’ipotesi per cui si procede è autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti.