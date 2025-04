Ilfattoquotidiano.it - Sospetto ictus per Davide Lacerenza che si trova ricoverato al Policlinico di Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

perche, stando a quanto appreso da Fanpage.it, sarebbealdinel reparto di Neurologia. L’imprenditore siva agli arresti domiciliari dallo scorso 4 marzo, in seguito all’inchiesta sui suoi locali milanesi Gintoneria e Malmaison nei quali, oltre alle bevande di pregio, avrebbe offerto alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort.è stato arrestato insieme alla sua ex compagna Stefania Nobile e al suo braccio destroAriganello. Stando alle indagini della Procura diretta da Marcello Viola, ae Nobile viene contestato il reclutamento, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, mentre al primo e al presunto factotum Ariganello anche la detenzione e lo spaccio di droga (non a Nobile).