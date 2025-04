Lanazione.it - Sorveglianza, cercasi bagnini. L’obbligo anche a maggio mette nei guai i balneari

Leggi su Lanazione.it

Marina di Massa, 1 aprile 2025 – Tra venti giorni arriva la Pasqua e a seguire tutti i vari ponti festivi che quest’anno favoriscono il turismo (25 aprile, 1). Se ci sarà bel tempo sicuramente le spiagge della costa apuana saranno affollate per la prima tintarella e, perchè no, per il primo tuffo. L’altro grande tema infatti che è stato all’ordine del giorno, ieri, della riunione alla Capitaneria di Porto con gli operatoriè stata proprio la nuova normativa sullabalneare. “Sì – afferma Itala Tenerani, presidente del Consorzio Balenari Massa – l’altra questione è stata quella riguardantedellache, in base alla nuova normativa, sarà dal 1al 30 settembre, se lo stabilimento balneare sarà aperto. Attendiamo però l’ordinanza della Capitaneria per conoscere i dettagli”.