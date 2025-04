Sorteggio pilotato? Le polemiche sul premio da 1 milione di Elon Musk finito al giovane esponente repubblicano

Leggi su Open.online

Durante la campagna elettorale a favore di Donald Trump, il patron di X e Tesla,, aveva ideato una sorta dia estrazione per i firmatari di una petizione del super PAC (Political Action Committee). Un metodo, molto criticato, per incentivare la partecipazione dei cittadini americani, rilanciato nel 2025 con una petizione contro i giudici che intervengono contro le operazioni svolte dal suo dipartimento, il DOGE. Durante un evento pubblico nel Wisconsin, dove si votava per un seggio alla Corte Suprema dello Stato e per il sovrintendente dell’Istruzione pubblica,ha premiato undi nome Nicholas Jacobs, salito poi sul palco per ricevere l’assegno a lui dedicato. A incuriosire sulla sua premiazione è il fatto che Jacobs sia un emergentedel GOP e presidente dei Wisconsin College Republicans.