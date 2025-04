Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata truffata in piena regola sul Web”: una donna compra in super sconto un Chihuahua, ma qualche settimana dopo arriva l’amara sorpresa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bene acquistare online e quando cigli sconti. Ma, a volte, dietro l’allettante acquisto si cela una piccola “fregatura”. È quello che è accaduto a Jordan Skye che ha trovato unaofferta sul Web: una pelo lungo, disponibile per circa 350 euro. Una offerta da non perdere! Ma una voltato a casa il cane, la delusione., infatti la padrona si è accorta che il cane non era di razza bensì un mix di razze completamente diverse.Jordan ha condiviso questa insolita situazione su TikTok, dove ha parlato dell’acquisto di un cucciolo da una piattaforma online. Il prezzo, significativamente inferiore a quello tipico per la razza, l’ha convinta ad acquistare immediatamente. Inizialmente, tutto sembrava perfetto. Il cucciolo, Kiwi, era una gioia pura. Tuttavia, nel tempo, il suo aspetto si è evoluto in modo significativo.