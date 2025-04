Lanotiziagiornale.it - “Sono rimasto con 14 euro, se sei malato curarsi ha pesanti risvolti economici”: parla il giornalista Paolo Guzzanti

“La misura dell’aiuto che vi chiedo è libera, piccola e a piacere. Mi siingorgate le spese mediche per quattro interventi in un anno non coperte da assicurazione e una valanga di tasse che, per quanto previste, mi hanno lasciato letteralmente a terra con soli 14in contanti”. Uno dei passaggi del toccante messaggio che, assieme ad un nucleo ristretto di persone alle quali dichiara di destinare stima e affetto – ho ricevuto una manciata di giorni fa. Lui è, 85 anni., politico, saggista. Ma la sua storia assomiglia a quelli di molti italiani., definisci la tua richiesta di aiuto come “quanto di più umiliante”, eppure hai avuto non solo la forza di chiedere supporto ma anche quella di divulgare un messaggio che permetterà certamente a molte persone di sentirsi meno sole.