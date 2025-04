Notizieaudaci.it - Sonia Bruganelli replica ad Ema Stokholma sulle esternazioni calienti su Madonia a Obbligo o Verità

Le dichiarazioni di Emasono giunte all’orecchio di, attuale compagna di Angelo. L’imprenditrice, anche lei ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha rimarcato – con un pizzico di ironia – come lei abbia affrontato quell’esperienza con uno spirito completamente diverso. Per tenersi alla larga dai pettegolezzi, aveva anche chiesto espressamente di non ballare con il suo fidanzato Angelo:“Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare ‘rumors’.”Cosa ha detto Emasu AngeloOspite del programma di Rai2, condotto da Alessia Marcuzzi, Emaha risposto alla domanda della conduttrice che voleva sapere se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro.