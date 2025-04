Thesocialpost.it - Sondaggio TgLa7, il partito di Giorgia Meloni cresce ancora, male il M5S

Come ogni lunedì, l’attesoproposto da Enrico Mentana aloffre uno spunto per analizzare le attuali tendenze politiche in Italia. La rilevazione Swg, riferita a lunedì 31 marzo, svela come andrebbero le elezioni in caso di voto immediato. FdI diconsolida la sua posizione di primo, attestandosi al 29,8%, con un lieve ma costante incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Al secondo posto, con una distanza notevole, troviamo il Pd, che segna un piccolo avanzamento dello 0,1%, raggiungendo il 22,5%.Leggi anche:ai massimi e centrodestra in crescita: Pd e 5 Stelle inseguonoM5S in caloAl terzo posto si posiziona il M5s, che segna una flessione dello 0,3%, scendendo al 11,9%. Più sotto si trovano Forza Italia e Lega: la prima, in calo dello 0,2%, si ferma al 9,2%, mentre la seconda resta stabile al 8,4%.