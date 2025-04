Sondaggi politici Swg 31 marzo 2025 effetto congresso per Calenda | Azione al 39 per cento

Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 31 marzo 2025, effetto congresso per Calenda: Azione al 3,9 per cento

Ildiha portato benefici al partito di Carlo, che ha guadagnato lo 0,3 per, salendo al 3,9 perdelle preferenze secondo ilo settimanale di Swg per il Tg La7. In difficoltà invece il Movimento 5 Stelle, che ha perso lo 0,3 per. Tra le altre forze politiche, Fratelli d’Italia e Partito democratico hanno registrato entrambi un incremento dello 0,1 per, mentre nel centrodestra Forza è arretrata dello 0,2 pere la Lega è rimasta stabile. Sul fronte del centrosinistra, oltre al calo del partito guidato da Giuseppe Conte, anche Alleanza Verdi e Sinistra ha segnato un -0,2 perTra i partiti minori, Italia Viva e +Europa hanno ottenuto entrambi un incremento dello 0,2 per, mentre Sud chiama Nord è cresciuta dello 0,1 pere raggiunge così l’1% perdei consensi.