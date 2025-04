Internews24.com - Solet Inter, i nerazzurri mettono nel mirino il difensore dell’Udinese: c’è anche il Napoli sul francese

di Redazione, duello con ilper il: i dettagliNovità per il Calciomercato. Dopo il suo ingaggio a parametro zero, Oumarha rapidamente acquisito notorietà come uno dei migliori difensori del girone di ritorno in Serie A, con un contratto valido fino al 2027 con l’Udinese. Il suo valore di mercato è salito a 30 milioni di euro, attirando l’esse di club come il West Ham, che ha inviato un emissario a San Siro per osservarlo.i dirigenti dell’, compreso Ausilio, sono rimasti colpiti dal, avendo già tentato di ingaggiarlo due anni fa. Non si esclude che in estate ci possa essere un nuovo tentativo da parte del club neroazzurro, mentre ilsegue con attenzione le sue prestazioni. Ormai sembrano alle spalle gli infortuni del passato (una lesione del crociato e un rottura del menisco più tanti guai muscolari) ela proposta dell’Al Ahli, a cuiha preferito l’Udinese per dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli.