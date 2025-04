Lanazione.it - Soccorritori di primo livello. Al via corso di formazione promosso dalla Misericordia

Il Gruppo"L. Daneri" delladi Lucca organizza un’importante opportunità diaperto alla cittadinanza con il lancio di un nuovogratuito pervolontari dibase, valido per prestare il proprio servizio sulle ambulanze per casi ordinari e non di emergenza. Ilincontro formativo è fissato in calendario per il prossimo 7 aprile, a partire dalle ore 21 nella sede delladi Lucca, in viale Luporini 36 a Sant’Anna. Durante questa prima serata introduttiva al, la cui durata si estenderà per due mesi e si concluderà con il rilascio di un attestato, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più da vicino i dettagli del programma formativo, le modalità di svolgimento degli incontri, gli argomenti che saranno trattati nei vari appuntamenti e le abilità che verranno acquisite durante lo svolgimento delle lezioni.