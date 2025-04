Oasport.it - Snowboard, Cesare Pisoni: “Italia punto di riferimento al mondo. Ora la sfida è l’Olimpiade”

L’ha vissuto una stagione trionfale nelloalpino, conquistando la Coppa per Nazioni. Un riconoscimento importante per la squadra azzurra, che ottenuto risultati straordinari. I numeri sono semplicemente incredibili: dieci vittorie, ventisette podi e la conquista della Coppa delgenerale da parte di Maurizio Bormolini, che ha vinto anche quella di gigante parallelo.Una supremazia schiacciante quella dell’, che ha concluso al primo posto nella classifica per nazioni con 5550 punti, battendo nettamente le dirette rivali, Austria e Germania, che si sono fermate rispettivamente a quota 4789 punti e 2653.Ai risultati di Coppa delsi sono poi aggiunti anche quelli dei Mondiali in Engadina, dove Roland Fischnaller è stato capace di tornare sul gradino più alto del podio.