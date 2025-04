Quotidiano.net - Smoothie perfetti, zuppe vellutate e tritaghiaccio? Questo frullatore Moulinex fa tutto (e costa pochissimo!)

Leggi su Quotidiano.net

Il momento perfetto per portare in cucina unsolido, pratico e versatile è adesso. IlBlendeo+, modello LM2C01, è in offerta su Amazon a soli 30,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie allo sconto del 38%. Una cifra davvero contenuta per un blender da 450 W che può fare molto di più che semplici frullati. Compralo subito, è in offertaBlendeo+ in offerta su Amazon: ilda 1,5L consolo 30,99€modello unisce funzionalità essenziali e una buona potenza, che lo rendono ideale per l’uso quotidiano. La capienza di 1,5 litri ti consente di preparare, creme, frullati o salse in quantità abbondanti, perfette per famiglie o per chi ama cucinare in anticipo. Il bicchiere in plastica resistente è graduato, leggero e dotato di un tappo dosatore, utilissimo per aggiungere ingredienti con precisione durante la lavorazione.