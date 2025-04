It.insideover.com - Siria, prosegue la caccia all’alawita sotto lo sguardo benevolo dell’Unione Europea

Nell’imbarazzante silenzio della stampa “mainstream” e delle cancellerie occidentali ed europee, proseguono le violenze settarie contro gli alawiti in, la minoranza religiosa di cui fa parte anche l’ex presidente Bashar al-Assad. Violenze che vengono commesse nella piena complicità del regime del presidente ad interim Ahmed Husayn al-Sharaa, meglio noto come Abu Muhammad Al Jolani, ex leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), evoluzione di Jabhat al-Nusrah, o “Fronte al-Nusra”, l’ex ramo di al-Qaida in. Un regime di chiaro stampo ultraconservatore sunnita/islamista che l’Ue ha accolto con favore, come testimoniato dal pellegrinaggio alla corte di Al Jolani dei ministri degli Esteri europei e dalla decisione del Consigliodi sospendere una serie di sanzioni economiche contro la