Ilrestodelcarlino.it - Sipro, conclusi gli incontri con i sindaci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con Jolanda di Savoia e il sindaco Elisa Trombin si è chiuso il confronto di-Agenzia per lo sviluppo e tutti idel territorio, dall’Alto al Basso Ferrarese. Iniziato la scorsa estate, ha visto il dialogo diretto tra lo staff di- Amministratore unico Stefano di Brindisi, responsabile progetti Europei e Incubatori Giada Spadoni, e Responsabile Sportelli sul Territorio Anna Fregnan - e i primi cittadini e membri dell’Amministrazione. "Un’azione importante – rileva di Brindisi – che ci ha consentito di comprendere esigenze diffuse e fabbisogni specifici, che meritano soluzioni e progettualità altrettanto mirate". E se, in generale, le vulnerabilità emerse hanno a che fare con lo spopolamento e l’invecchiamento demografico, il calo del valore degli immobili, l’assenza di servizi – a partire dai trasporti -, la carenza di attività di vicinato, l’aumentare di fabbricati produttivi dismessi, è altrettanto vero che vi sono opportunità da sfruttare: da un turismo sostenibile, non standardizzato, all’intercettazione e definizione di bandi per i Comuni, spesso alle prese con carenze di personale, allo scouting per investitori.