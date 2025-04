Ilveggente.it - Sinner gioca al ribasso: dimezza ma “vince” lo stesso

Jannik, nonostante l’improvvisa variazione, è andato tutto per il verso giusto: ecco perché è un campione con la “C” maiuscola.C’è chi pensa che tre mesi senzare per davvero possano essere controproducenti e dannosi per la carriera. E poi c’è chi, invece, è convinto che staccare per un periodo di tempo così lungo non possa che apportare benefici ad untore. Quale delle due teorie sia corretta lo scopriremo a breve. Quando, più precisamente, Janniktornerà in campo.alma “” lo(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo è fermo ai box da due mesi e non potràre per un altro mese ancora, ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Gli Internazionali d’Italia sono all’orizzonte e l’astinenza forzata da tennis sta per giungere, dunque, al termine.