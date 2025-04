Cesenatoday.it - Sinistra Italiana inaugura la nuova sede a Savignano: "Punto di riferimento nell'area del Rubicone"

Leggi su Cesenatoday.it

Venerdì 4 aprile alle ore 18:30, in Piazza Castello 19 asulinaugurerà lalocale. "Uno spazio aperto a tutte e tutti, pensato per coordinare il lavoro sul territorio e offrire undistabile per le battaglie sociali e politiche.