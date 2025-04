Casertanews.it - Sinergia tra professionisti e università sulle procedure per la crisi d’impresa

Leggi su Casertanews.it

La cerimonia di consegna degli attestati per il Corso di Alta Formazione per Gestore della, ha sancito la fine di un percorso formativo intenso e altamente qualificante, confermando l’impegno delle istituzioni coinvolte nel fornire aistrumenti adeguati per.