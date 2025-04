Sindrome del bambino scosso in 1 caso su 4 è letale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Scuotere violentemente un neonato per cercare di calmare il suo pianto inconsolabile può causare una forma di trauma cerebrale che in 1su 4 porta al coma o alla morte: è ladel(Shaken Baby Syndrome), oggi in Italia ancora troppo poco conosciuta. Il 5, 6 e 7 aprile .