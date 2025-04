Dilei.it - Simona Ventura, il rapporto con Stefano Bettarini: “Alti e bassi”. Il paragone con Ferragni

Per(o SuperSimo, come siamo abituate a conoscerla), è arrivato il traguardo dei 60 anni: decenni di carriera alle spalle, tre figli, tanti amori. Una conduttrice che ha fatto la storia della televisione, simbolo dell’Isola dei Famosi (dove, pare, dovrebbe tornare come opinionista). In occasione del suo compleanno, il 1° aprile, ha rilasciato una lunga intervista, dove ha ripercorso gli ultimi anni e, solo in parte, la sua vita privata: “Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno”.compie 60 anni60 anni, una carriera lunghissima e almeno altri 10 anni di lavoro di fronte a lei prima di ritirarsi insieme al marito Giovanni Terzi in una casa al mare: per oggi, 1 aprile, ha noleggiato un pulmino, direzione hinterland di Milano per una cena in famiglia, ha raccontato al Corriere della Sera.