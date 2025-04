Movieplayer.it - Simona Ventura, i 60 anni e la confessione: "Mi riconosco in quello che stanno passando gli ex Ferragnez"

Leggi su Movieplayer.it

compie 60e si racconta in una lunga intervista, tra vita professionale e privata. La conduttrice ha ricordato gli esordi, il successo con Mai dire gol e il matrimonio con Stefano Bettarini. Prossima a tornare all' Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista unica,oggi festeggia i 60. Ultimamente abbiamo visto la conduttrice a Citofonare Rai 2 e al tavolo di Fabio Fazio, ma è da un po' che manca dalla tv con un progetto proprio in prima serata. Con l'occasione dei 60, è stata intervistata dal Corriere della Sera e si è raccontata a tutto tondo, ripercorrendo la sua vita dall'infanzia ad ora eper il matrimonio con Stefano Bettarini. L'infanzia, gli inizi e Mai dire gol Laironizza sull'età, "le farmacie hanno già iniziato .