Simona Ventura ha 60 anni | Amori gioie e dolori… vi racconto tutto

Sessant’e non sentirli, o forse sì?taglia un traguardo importante e lo fa con la sua solita ironia. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha scherzato sull’età che avanza: «Non so se pensarlo come un giorno facile o difficile. Le mie amiche d’infanzia di Chivasso mi hanno detto che ora cominciano gli acciacchi. Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno.».Ironia a parte, i sessantadi SuperSimo sono colmi di esperienze significative, sia sul piano professionale che nella sfera privata.Il suo primo amore sotto i riflettori fu con l’ex calciatore Stefano Bettarini, che sposò nel 1998. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Dopo la separazione, il loro rapporto ha vissuto momenti altalenanti, tra accuse reciproche e incomprensioni, ma nel tempo sono riusciti a costruire una nuova forma di armonia: «Con Stefano sono alti e bassi.