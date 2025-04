Ilfattoquotidiano.it - Simona Ventura compie 60 anni: “Mi riconosco nella storia di Chiara Ferragni con Fedez. Con Stefano Bettarini sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è nata 60fa a Bentivoglio, un comune italiano della città di Bologna. Per festeggiare l’evento, come ha spiegato a Il Corriere della Sera, stasera: “Ho noleggiato un pullmino, perche? quando la famiglia e? al completo siamo 15. E andremo nell’hinterland di Milano per una cena tra di noi”. Da bambina laera “chiusa, amavo starmene in camera a giocare con le bambole, mia madre si preoccupava non poco. Pero?, se devo scegliere un’immagine, mi rivedo davanti allo spec- chio che ballo e canto, sognando di essere Raffaella Carra? e Lola Falana“.Poi il ricordo di un compleanno non semplice: “Quello dei 30 lo passai piangendo. Ero piena di dubbi, non ero ne? carne ne? pesce, lavoravo molto ma non avevo ancora raggiunto quello che volevo, e io volevo tutto. La non riconferma alla Domenica sportiva mi apri? le porte di Mai dire gol: il contratto era di 11 puntate, rimasi tre