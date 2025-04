Secoloditalia.it - Sicurezza nel Mediterraneo e migrazioni: Erdogan vola a Roma per un bilaterale con Meloni

Il presidente turco, Recep Tayyip, sarà in visita in Italia il 17 aprile per partecipare al quarto vertice intergovernativo Italia-Turchia. Lo riferisce il sito Turkiye Today, precisando che durante la visitaincontrerà la premier, Giorgia. Collaborazione nel settore della difesa, cooperazione energetica, questioni regionali e globali tra cui le relazioni Ue-Turchia, ladele la migrazione, saranno i temi che, secondo Turkiye Today, saranno affrontati daeddurante il loro.Iltraed: difesa, energia,e migrantiIl sito sottolinea a questo proposito comeabbia dato «priorità a forti legami con la Turchia sin dal suo insediamento» e con il presidente turco «dovrebbe esplorare le opportunità per espandere il commercio».