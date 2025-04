Lanazione.it - Sicurezza idraulica. Campo Regio: "Lo scolmatore soluzione definitiva"

Sopralluogo ieri del presidente dellane Eugenio Giani allodella cassa di espansione a. Un’opera molto importante per ladel territorio, in particolare Albinia. Lopotrà consentire in caso di forti precipitazioni e di aumento della portata del fiume Albegna di prevenire esondazioni e ed alluvioni come purtroppo si è verificato anche nel recente passato. Ieri mattina, a, località a poche centinaia di metri da Albinia, insieme a Giani erano presenti gli assessori Leonardo Marras e Monia Monni, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l’assessore Luca Teglia, il consigliere comunale Roberto Berardi e i dirigenti dell’Ufficio tecnico ed urbanistica. Presenti anche i drigenti di "Rfi" e dell’Anas. Quanto ai tempi previsti per la conclusione dei lavori, Marras ha ricordato che l’intervento di competenza dellane è quasi ultimato, ma "restano aperti – ha detto Monni – alcuni problemi sorti per un appalto fatto da Anas e che si spera vengano risolti in tempi brevi per non ritardare la messa in attività del nuovo impianto".