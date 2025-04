Tgcom24.mediaset.it - Sicilia, è già allarme siccità per le dighe colabrodo

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nonostante le piogge degli ultimi mesi, inè già. Come denunciano gli agricoltori, in particolare del Belice. Tutta colpa delle. E, in particolare, proprio nel Belice è ben nota la diga Trinità di Castelvetrano: l'infrastruttura ci sarebbe, ma non è stata ancora collaudata settant'anni dopo la costruzione.