Si schianta con la moto Ciro Nazzaro muore a 39 anni | incidente terribile a Capodichino

Tragico: perde la vitaciclista di 39. L’mortale è avvenuto intorno alle 23 di lunedì 31 marzo 2024. Stando alle prime ricostruzioni,, alla guida di unaDucati, stava percorrendo via Provinciale di Caserta in direzione di Napoli, proveniente da Casavatore. A bordo con lui c’era un minorenne come passeggero. Le cause precise dell’sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del reparto Infortunistica Stradale, sotto la supervisione del Comandante Enzo Cirillo e del Comandante GeneraleEsposito.La dinamica dell’Per motivi ancora da accertare, ilciclista ha perso il controllo del veicolo, finendo prima contro un’auto parcheggiata e successivamente invadendo la corsia opposta.