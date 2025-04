Metropolitanmagazine.it - Sì, i baggy jeans e la camicia bianca sono ancora l’outfit perfetto per tutti i giorni per questa primavera

Quando il dubbio su cosa indossare prende il sopravvento al mattino, c’è una combinazione che non delude mai:. Un mix di stile e praticità che riesce a essere sempre attuale, che si adatta a qualsiasi contesto.? Nel 2025,per ogni occasioneIsiimposti come un must-have del guardaroba, offrendo una vestibilità comoda e un’aria rilassata senza rinunciare all’eleganza. L’abbinamento con una, capo essenziale e sempre raffinato, permette di creare un look versatile,per il lavoro, il tempo libero o una serata fuoriL’equilibrio è la chiave per far funzionare questo outfit. Ihanno una silhouette ampia, quindi è importante scegliere un modello che valorizzi la figura senza risultare eccessivamente oversize.