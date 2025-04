Si fa la storia | domani alle 22 | 00 l' annuncio di Trump sui dazi

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I valichi di frontiera sono scesi al livello più basso nellaamericana e sono in calo del 94% rispetto a marzo dell'anno scorso sotto l'amministrazione Biden, ovvero quando 137mila immigrati clandestini si sono riversati attraverso il nostro ampio confine meridionale. Grazie alla leadership del presidente, gli agenti della pattuglia di frontiera sono ora tornati a fare il loro lavoro e si sono arruolati per proteggere il confine piuttosto che fungere da agenti di viaggio per gli immigrati irregolari". A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca. Nel corso del suo intervento Leavitt ha ribadito che il 2 aprile 2025 "verrà ricordato come uno dei giorni più importanti dellaamericana moderna", riferendosi all'entrata in vigore deiimposti dal presidente Donald