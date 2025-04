Bolognatoday.it - Si allontana da casa nel Bolognese, minorenne stuprata in un hotel: arrestato il presunto violentatore

Leggi su Bolognatoday.it

Una diciassettenne violentata in una Rimini. Un quarantunennea Milano, due anni e tre mesi dopo quella violenza sessuale. Sono l'inizio e la fine di una brutta storia di abusi contro una ragazzina che è fuggita dalla sua famiglia residente in provincia di Bologna, e finita in.