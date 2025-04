.com - Shopping compulsivo: quando l’acquisto diventa una dipendenza

Sui social media impazza una nuova tendenza che sta conquistando migliaia di persone in tutto il mondo: la “no buy challenge”. L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: smettere completamente di acquistare prodotti non essenziali per un periodo predeterminato, che può variare da un mese a un intero anno. I partecipanti stabiliscono regole personalizzate su cosa considerare “essenziale” (tipicamente cibo, medicine, prodotti per l’igiene di base) e cosa invece bandire dalla lista degli acquisti (vestiti, make-up, accessori, oggetti per la casa, gadget elettronici).Ciò che è nato come una sfida di risparmio economico si è rapidamente trasformato in un movimento di consapevolezza che invita a riflettere sul proprio rapporto con il consumo. I diari di bordo condivisi dai partecipanti raccontano non solo dei risparmi economici ottenuti, ma soprattutto della progressiva liberazione da un ciclo di desiderio-acquisto-delusione che molti non sapevano nemmeno di subire.