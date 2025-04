Quicomo.it - Shampoo solido: perché fa bene ai capelli, come si usa

Leggi su Quicomo.it

Loè uno dei nuovi trend in fatto di hair care, sono sempre di più le persone che decidono di sostituire il vecchio prodotto. La nuova versione in saponetta è molto funzionale e per alcuni un vero e proprio elisir di bellezza e non solo per i. È economico, realizzato.