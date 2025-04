Secoloditalia.it - Sfregio a Gorizia, bandiere con la stella di Tito per le strade spacciate per “fatto artistico” e “goliardata”

Leggi su Secoloditalia.it

L’esposizione dellejugoslavedisu un edificio di Corso Verdi aè stata una provocazione – una delle tante- inaccettabile. Che graida vendetta ancor più perché gli autori del gesto lo hanno derubricato a “”, filologico. Non ci sta il primo cittadino Rodolfo Ziberna. “Chiunque siano i provocatori si qualificano da sé”. Insensibilità, mancanza di senso storico. Letitine che significano stragi e sangue italiano sono state esposte sabato scorso. Domenica sera è emerso che è stata un’iniziativa dell’associazione di promozione sociale “Agorè”, che ha sede nell’edificio in cui organizza mostre ed eventi. «Abbiamo deciso di esporre le– hanno detto i responsabili al quotidiano Il Piccolo – in occasione del finissage della nostra ultima mostra.