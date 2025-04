Ilrestodelcarlino.it - Sfonda la vetrina del Compro Oro a Fabriano: caccia al ladro in fuga

, primo aprile 2025 - A colpi di martello hato ladelOro, nel pieno centro storico, rubando un bottino di 200 euro complessivi. È successo a(Ancona) nel negozio di via Balbo questa mattina attorno pochi minuti dopo le 12. Il, col volto coperto, è stato immortalato dai filmati delle telecamere dell’attività di Valentina Mancini, che ha poi dato l’allarme facendo intervenire i carabinieri della Compagnia locale. Secondo il racconto dei militari, l’uomo hato parzialmente a colpi di martello laantimento del negozio, riuscendo a impossessarsi di un blister contenente una ventina di braccialetti di bigiotteria del costo complessivo intorno ai 200 euro. Una somma alla quale, per Mancini, si dovrà sommare l'importo di alcune migliaia di euro per la sostituzione del vetro.