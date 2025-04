Monzatoday.it - Seveso, i parcheggi diventano "rosa": ecco come funziona e dove richiedere il contrassegno

Leggi su Monzatoday.it

Il Comune diha approvato le linee guida per la sosta nei, quelli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con almeno un figlio di età non superiore ai due anni.Di cosa si tratta eil?Vengono definitidi cortesia in.