Lecceprima.it - Serie D, Casarano-Manfredonia: c'è il cambio di orario per il derby pugliese

Leggi su Lecceprima.it

Arriva ildidella partita tra, valevole per la trentesima giornata del campionato diD, girone H, e in programma domenica 6 aprile allo stadio Capozza.Il calcio d'inizio delè stato fissato per le ore 15:30. "Per.