Lapresse.it - Serie A, Inzaghi e Conte squalificati per il prossimo turno

Leggi su Lapresse.it

Non saranno in panchina nella 31esima giornata diA gli allenatori delle duendenti per lo scudetto: Simonee Antonio, i tecnici di Inter e Napoli, sono infatti statiper una giornata dal Giudice Sportivo, nella sua decisione del 1 aprile.Squalifica, le motivazioniInflitti i provvedimenti di una squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione con diffida e ammenda di € 5.000,00 nei confronti di Simone, espulso contro l’Udinese per avere “al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco,stato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”.Squalifica, le motivazioniUna squalifica da una giornata anche per Antonio, che nella partita tra Napoli e Milan vinta per 2-1 dai partenopei domenica è stato ammonito per proteste ed era diffidato.