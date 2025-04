Quotidiano.net - Sergio Ermotti di Ubs: il CEO più pagato tra le banche europee nel 2024

L'amministratore delegato di Ubs,è stato il ceo che ha guadagnato di più tra quelli delle maggioriin Europa lo scorso anno, mentre l'a,d di UniCredit Andrea Orcel ha ottenuto l'aumento più consistente.ha ricevuto 14,9 milioni di franchi svizzeri (15,6 milioni di euro) come compenso totale per ilche lo pone ben al di sopra della media dei redditi degli amministratori delegati dei 10 maggiori istituti di credito in Europa secondo i calcoli di Bloomberg. Orcel non è stato da meno con 13,2 milioni di euro, grazie ad un aumento del 32% che è il più alto tra gli omologhi nelle. L'anno scorso moltein Europa hanno registrato profitti da capogiro grazie all'aumento dei tassi d'interesse che ha permesso loro di aumentare le remunerazioni degli investitori.