Ilfattoquotidiano.it - “Senza papà Gianni Morandi non avrei imparato il valore dei soldi. Milano è la città del diavolo, mi sono perso e sono andato in terapia”: parla Tredici Pietro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sgomberiamo subito il campo da equivoci.è il figlio di, già prima di lui Marcoaveva tentato la carriera da cantautore. Ma qui la storia è diversa. Per diversi motivi. Prima di tutto perchéè apprezzatissimo nella scena dell’hip hop, è entrato in punta di piedi, ha sparigliato le carte, aspettando che le luci dei riflettori si spegnessero e poi ha calato il suo asso nella manica: l’album “Non guardare giù”, coprodotto da Sedd e Fudasca. “Questo non vuole essere il disco con i featuring della classifica – ha spiegato subito – è più un disco di un racconto che spero arrivi in classifica perché l’obbiettivo è di farsi ascoltare da piùne possibili”.Ma soprattuttoè una testa pensante pronto ad accendere dibattiti. Ad esempio ha definito lo psicologo “un pantheon”.