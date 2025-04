Ilnapolista.it - Senza il Napoli l’impero De Laurentiis sarebbe finito da tempo (Italia Oggi)

È stato consegnato il bilancio 2024 della Filmauro, la società nel cui consiglio di amministrazione siedono il presidente delAurelio De, la moglie Jacqueline Marie Baudit, e i figli Luigi, Valentina ed Edoardo. Ne scriveche spiega che Aurelio può stare sereno, infatti il Consiglio di amministrazione si è diviso un compenso di quasi quattro milioni di euro, dopo i 3,6 milioni del 2023.“Come emerge dal bilancio consolidato della Filmauro spa, approvato a Roma pochi giorni fa, il gruppo ha chiuso l’esercizio 2024 con un valore della produzione di 373 milioni di euro (-6,9% sul 2023), utili per 57,14 milioni di euro (78,6 milioni nel 2023) e un patrimonio netto pari a 232,7 milioni (175,26 milioni nel 2023), che nel 2020 ha visto la rivalutazione del marchioda zero a 75 milioni di euro, e di quello del Bari da 14 mila euro a 5,5 milioni di euro, con ammortamento in 20 anni.